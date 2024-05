Le dan calabazas a una soltera en 'First Dates' pero ella tiene claras sus prioridades: "Soy simpática y hay muchos españoles viéndome"

Porque si bien Álex tenía claro su futuro laboral, ella es "medio vaga", por lo que no lo ha pensado mucho y sueña con ser cantante. Por eso, al escuchar los planes del joven, a Victoria le ha llamado mucho la atención: "No estaría con un hombre que no trabajara, pero yo soy medio vaga".

Así, poco a poco la cita fue avanzando hasta llegar el momento de la verdad. Y es que, tras hablar y empezar a conocerse, lo cierto es que no ha sido el resultado que se podrían pensar. La distancia, puesto a que él vive en Madrid y ella en Barcelona, y sus planes de vida eran dos grandes pegas: "Soy una persona que necesita estar con la persona que quiere para poder darla mi cariño, mi afecto, amor de contacto"

Por eso, finalmente ha sido Álex quien ha asegurado que no volvería a tener una segunda cita con Victoria. Pero, lejos de molestarle, ella ha tenido muy claro que eso no es un problema porque si por algo destaca es por su autoestima: "No me pongo triste porque soy hermosa, no sé, soy simpática, linda, morena, que acá hay muchas rubias y resalto. Y hay muchos españoles que me están viendo".