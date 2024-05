Laura Matamoros es evacuada de manera urgente de 'Supervivientes'

Los accidentes no han parado de sucederse para los concursantes de la última edición de Supervivientes. Después de la caída sufrida por Aurah Ruiz durante la prueba de localización, que la llevó a ser hospitalizada, este sábado ha sido Laura Matamoros la que ha necesitado una evacuación médica urgente.

La influencer, hija de Kiko Matamoros, tuvo que ser evacuada de la isla después de sufrir un accidente cuando estaba recogiendo leña junto a sus compañeras Blanca Manchón y Miri.

Las imágenes difundidas por Telecinco a última hora del sábado muestran a Matamoros agachada, esforzándose por mover un tronco. El reality no muestra el momento del incidente, pero sí el audio en el que se escucha a las tres concursantes gritar.

El incidente ha llevado a la concursante a ser evacuada en camilla, mientras se la escucha quejarse por el dolor.

Tras salir de la isla en una barca, Laura Matamoros ha sido inmovilizada, tal y como muestran las imágenes ofrecidas por el programa, en las que se aprecia el rostro de dolor de la concursante, que abraza un peluche al ser transportada en la camilla.

Respecto al estado de Aurah Ruiz, el reality de Telecinco ha asegurado en el avance que la concursante permanece en observación y que su concurso peligra.

Las imágenes no vaticinan nada bueno en el caso de la mujer del futbolista Jesé Rodríguez, ya que se la escucha decir "me he roto la cadera" mientras gritaba de dolor. No obstante, el pasado jueves el presentador Jorge Javier Vázquez aseguró que la concursante "no tiene ninguna rotura", aunque sí necesitó ser trasladada al hospital.

Se da la casualidad de que tanto Laura Matamoros como Aurah Ruiz son dos de las nominadas de la semana y se juegan su continuidad en el reality junto a otros concursantes, también nominados, como Pedro García Aguado, Kiko Jiménez, Arkano y Miri Pérez-Cabrero.