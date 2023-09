Laura Bozzo estalla contra Karina tras su inesperada "traición" en las nominaciones: "¡No es justo!"

Contra todo pronóstico, Karina ha decidido nominar esta semana a tres de sus mayores apoyos dentro de la casa de Gran Hermano VIP 8. Un cambio de estrategia que no ha sentado especialmente bien a Laura Bozzo quien, en mitad de la gala de este jueves, se enfrentó a la cantante.

Tras descubrir quién fue el expulsado de la noche y el giro de los acontecimientos que Marta Flich llevaba toda la noche anunciando, tan solo quedaba que los concursantes eligiesen sus nominaciones. A pesar de las sorpresas, nadie pudo imaginarse que Karina, la "abu" de la casa de Guadalix, escogiese a sus compañeros más cercanos para que salgan a la palestra: Luitingo (al que le dió 1 punto), Alex Caniggia (2 puntos) e, inesperadamente, Laura Bozzo (3 puntos).

En el caso de la presentadora peruana, con quien, aparentemente, más se había forjado una amistad, Karina se justificó bajo el argumento de que no la deja dormir por las noches. "Toda la noche venga a charlar, me voy a quedar afónica", explicó la cantante, entre risas.

Entre acusaciones de "traición" por parte de la presentadora catalana, profundamente decepcionada, tras descubrir que en vez de una tierna amiga, convive con una despiadada competidora, Karina recibió el rechazo del resto de sus compañeros. Luitingo, a pesar de no haber resultado nominado, reconoció que retirará su apoyo y su buen trato con ella a pesar de lo "muy mayor que sea".

"Yo creo que esto es un juego (...). Desde que entré en esta casa siempre he pensado que esto es un juego y que a veces hay que nominar a las personas fuertes o a las personas que quieres o que te cuidan", le explicaba Karina a la presentadora. Sin embargo, la peruana no pudo contener sus lágrimas: "¡No es justo! ¡Yo le he dado la vida!".

Ante esta tensa discusión, Karina comenzó a sentirse completamente superada por la situación, temerosa del complejo futuro que le esperará dentro de la casa. De esta forma, la cantante pidió, al borde del llanto, ser la próxima expulsada de la edición. "Ojalá sea la que salga el jueves", se lamentaba.