Laura Bozzo tacha 'GH VIP 8' de "fracaso televisivo": "Como espectadora yo no vería esto"

Laura Bozzo critica duramente la actitud que los concursantes están teniendo en GH VIP 8 y asegura que esta edición del famoso programa de Telecinco se está convirtiendo en un "fracaso televisivo".

La presentadora peruana Laura Bozzo, a sus 72 años de edad, es una de las grandes protagonistas de esta edición por la vitalidad que está aportando al programa. Muchos seguidores del formato han criticado esta última edición, al igual que lo ha hecho la propia Laura Bozzo.

Durante una charla con sus compañeros en la casa de Guadalix, la veterana concursante ha arremetido duramente contra Gran Hermano VIP 8 y contra sus compañeros: "¿Quién carajo va a querer ver esta mierda? Es mi opinión. Yo, como espectador, no vería esto. Me parece aburrido".

Ha asegurado que no están dando buen contenido, que todo se ha centrado en asuntos amorosos: "Estamos en un programa de romances, de corazón, un programa rosa. Un rato está bien, pero 24 horas con la misma cosa… no hay nada más. Este jueves que me voten. No estamos dando contenido".

Con esto último, Laura aseguraba que prefiere que la voten para salir del programa que formar parte de este "fracaso televisivo". Algunos de sus compañeros discrepaban con la presentadora, como Jessica Bueno. "Eso no lo sabes tú", le decía la modelo a Laura Bozzo, a lo que ella le respondía: "¿Qué no lo voy a saber? Llevo 30 años haciendo programas con el más alto rating".

Pero era el propio Súper el que pedía a Laura Bozzo que tratara de animar a sus compañeros a hacer un contenido más interesante, sobre todo para los directos 24 horas.

Los espectadores que lo siguen por las mañanas solo ven a los concursantes dormir la mayor parte del tiempo y de ahí vienen las reclamaciones de Laura a sus compañeros: "Me acaba de decir el Súper que el contenido que estamos dando de día es desastroso, entonces paremos con esto, acostémonos temprano y mañana hagamos el contenido".