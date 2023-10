Las teorías de Sara en 'First Dates': "Los extraterrestres están gobernando el mundo y la Tierra es plana"

Juan acudió este lunes a First Dates en busca del amor, pero explicó en su presentación que "las españolas que he conocido quieren rápidamente una relación y no nos da tiempo a conocernos. No me gusta que sean tan invasivas", señaló el colombiano.

Y le explicó a Carlos Sobera que iba buscando "una chica que se cuide, que le guste verse bien y haga ejercicio porque yo soy muy coqueto y pícaro".

Carlos Sobera y Juan, en ‘First Dates’. MEDIASET

Su cita fue Sara: "Creo que los extraterrestres han estado en este mundo, eso está clarísimo, tanto antiguamente como en la actualidad. Pienso que el Estado tiene contacto con ellos y están gobernando el mundo", afirmó.

"La conspiración para mí es una realidad, lo que pasa es que la gente ve las noticias, se dejan llevar por el boca a boca de los demás", añadió la madrileña.

Al ver a Juan, Sara comentó: "No soy de izquierdas ni nada, pero eso de que sea extranjero... no sé yo si voy a concordar con alguien de otro país, pero bueno, bien".

Juan y Sara, en ‘First Dates’. MEDIASET

Durante la cena charlaron sobre la pasión que tenían en común, el ejercicio y el culturismo, aunque el colombiano se sintió un poco decepcionado al saber que su cita tenía dos hijos y ya no quería más.

En un momento de la velada, la comensal destacó que no veía la televisión, pero que estaba convencida de que el gobierno intentaba controlar a la gente con las noticias.

"La tierra en realidad es plana, no es redonda, eso es todo mentira. Además, no hay universo, tú ves el sol y cuando hay nubes, y el sol está arriba, ves como salen los rayos. Si en realidad el sol estuviera a tantos años luz como dicen que está, esos rayos no se verían desde ese ángulo", argumentó.

"Los aviones que pasan volando y dejan marca en el cielo son los encargados de fumigar metales pesados para que los respiremos y se te queden dentro del cuerpo", aseguró.

Sara, en ‘First Dates’. MEDIASET

"Igual por Marbella no pasan mucho, pero por Madrid, sí. Estoy convencida de que todo es energía y que estamos totalmente controlados", le dijo la soltera al colombiano afincado en la localidad andaluza.

Y añadió que "cuando buscas algo en el móvil, luego te salen anuncios es como si leyeran tus pensamientos… Nos ponen una careta y tenemos que despertar espiritualmente. Si todos lo hiciéramos, no habría corrupción ni guerras, todos nos amaríamos. Los hippies tenían razón".

Al final, Juan sí que quiso tener una segunda cita con Sara: "Creo que podríamos hablar más a fondo y conocernos mejor". Ella coincidió con el colombiano: "Volvería a quedar con él porque me lo he pasado muy bien y me ha parecido una persona interesante".