Las sorprendentes declaraciones de Rafael Amargo en su juicio: "Parece un monólogo gracioso, es una chapuza"

La Audiencia Nacional ha retirado los cargos que se le imputaban al bailaor Rafael Amargo. Por eso mismo, el artista decidió ofrecer una entrevista en exclusiva a ¡De Viernes!, donde además, se pudieron ver las declaraciones que hizo ante el juez.

Las expresiones del bailaor fueron sorprendentes, algo que comentaron los colaborados del programa tras escucharlas por primera vez. "Parece un monólogo gracioso, es una chapuza", opinaba Ángela Portero. "Es ridículo absoluto por parte de la Policía", añadió Antonio Montero.

"¿Qué quiénes son 'los grandes'? Pues Lorca, Paco de Lucía, Camarón de la Isla... ¡Qué voy a saber yo de grandes de la droga!", fueron algunas de las frases con las que respondió al juez, como se puede ver en el siguiente vídeo:

Además, hablando de que ya no consumía droga gracias al Proyecto Hombre, hizo otra divertida declaración: "Yo ahora me iría a Disneylandia antes que a Las Barranquillas".

La acusación a la que se enfrentaba era la venta de drogas en su domicilio particular, algo que le preguntaron directamente en el juicio. "Yo lo único que hago es regalar mi generosidad y mi arte, no tengo la necesidad de dedicarme a algo que no sea el flamenco", respondía.