Las quejas de la familia de Paquirri sobre la herencia del torero: "Isabel Pantoja tendría que repartirlo"

Una de las polémicas más grandes a raíz de la muerte de Paquirri hace ya 40 años, fue la de su herencia. El hijo más pequeño del torero, Kiko Rivera Pantoja, se ha quejado públicamente en muchas ocasiones de no tener nada perteneciente a su padre, como sus trajes de luces.

Durante el documental del homenaje del aniversario de la muerte del torero, en Lazos de sangre, volvió a salir el tema. Fue Antonio Rivera, hermano del matador de toros, quien habló de ello primero: "Isabel Pantoja se quedó los capotes, las muletas, los trajes...".

Rivera criticó duramente a la que fue su cuñada. "Tendría que repartirlo, porque están en un armario metido. Ni expuestos, ni en un museo. Nada", se quejó.

Chelo García-Cortés lamentó lo sucedido. "Es una pena que Kiko nunca disfrutara nada de las cosas de su padre", se afligió. "Sus hermanos [Fran Rivera y Cayetano Rivera] sí han podido disfrutar su parte de la herencia", señaló, seria.

Teresa Rivera, también hermana del torero, se suscribió a las palabras de Antonio. Al igual que su hijo, Canales Rivera, quien además recordó con pena a su abuelo: "En los últimos 10 años de su vida no hubo día en el que no le diera pena no poder conocer a su nieto, Kiko".