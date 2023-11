Las presentadoras de 'Deforme semanal' compensan a Broncano por una camiseta que le robaron de su camerino

La comunicadoras Isabel Calderón y Lucía Lijtmaer presentan el podcast Deforme Semanal Ideal Total y además van a comenzar una gira de actuaciones. Con esa percha, fueron invitadas a La Resistencia, el programa que presenta David Broncano en Movistar+.

Entre otros temas, durante la entrevista se habló mucho del pasado rencor que ambas presentadoras tenían hacia Broncano, al que criticaron en varias ocasiones desde su pódcast y por lo que pidieron perdón.

"Yo escuchaba mucho vuestro podcast, como mucha gente. Es cierto que algunas ocasiones se me mencionaba", decía Broncano para introducir el asunto.

"Te odiábamos y nos metíamos muchísimo contigo", reconocía Isa Calderón. "De vez en cuando se me ponía como lo peor", recordaba el presentador, que sin embargo, llegó a recomendar el pódcast de sus invitadas.

"Nosotras tenemos un podcast feminista. Nosotras odiábamos a los cómicos heterosexuales de toda la vida", decía Calderón. "Habéis ocupado todos los espacios, todo tío: la radio, esto, lo otro, ¡todo! Llegamos nosotras, no nos hacía nadie ni puto caso, todos los cómicos pasaban de nosotras hasta que llegaste tú, que nos recomendaste. Pero antes te habíamos puesto a partir porque éramos unas resentidas y queríamos ganar tu dinero, que eres rico y nosotras no", reconocía la periodista.

El mundo es un pañuelo, así que hace tiempo, Broncano y sus dos invitadas acabaron por encontrarse por la calle. Ellas quisieron hacer como que no le habían visto, pero él las saludó. "Ahí hubo una conversación en la puerta de un Carrefour. Sin yo pedirlo, os defendisteis, sobre todo Isa. En cuanto empezó la conversación me dijisteis: 'Te pedimos perdón'. Y yo: 'No hay que hacerlo, si tenéis razón'", contaba Broncano.

"Eso nos había desactivado absolutamente. Te recomienda una persona que tu estás criticando porque eres una rencorosa y de repente te lo cruzas", reflexionaba Lucía Lijtmaer.

Isa Calderón confesó que llegó a mentir para empeorar la imagen de Broncano. "Es que tú y yo curramos juntos en la SER, hace muchísimos años, en A vivir. Yo en un programa de los nuestros mentí para meterme contigo y dije que cuando iba a meter un enchufe tú rápidamente te me colaste cortándome a mí la movida. Diciendo como: '¡Qué hijo de puta que me ha quitado el enchufe!'", confesaba.

No acabaron ahí los agravios, pues ambas presentadoras compartieron teatro hace tiempo, el mismo en el que se grababa La Resistencia y donde ellas hacían el pódcast. "Estaba lleno de cosas de La Resistencia y le dábamos patadas a las cosas", confesaban. "Un día entramos en tu camerino, que no estaba cerrado con llave, y te robamos una camiseta... pero ¿ves? Como tienes tantas cosas ni te diste cuenta", le confesaban al presentador.

Para compensarle, las autoras del pódcast le llevaron como regalo a Broncano otra camiseta, pues la que le robaron "me gusta y me la quedo", según dijo Lijtmaer.