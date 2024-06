Las frases de Pedroche en 'El Hormiguero': "En mi terraza hago yoga desnuda" o "no deberíamos comer al caer el sol"

El Hormiguero recibió la visita de Cristina Pedroche, presentar su nuevo libro, Gracias al miedo, que ha salido a la venta este mismo miércoles: "La primera entrevista, para Pablo Motos", exclamó.

La presentadora comentó multitud de temas con el valenciano, que quiso destacar algunas "rarezas" que la madrileña había comentado que hacía en su vida profesional y privada.

Las mejores frases de Cristina Pedroche en El Hormiguero fueron:

- "Después de tener a mi hija, todo me daba pánico y lloraba sin parar".

- "Siempre he sido muy miedosa, pero a la vez soy valiente en otros aspectos".

- "Yo todo lo pienso, lo estudio, lo pregunto y lo medito mucho porque creo que una persona bien informada toma buenas decisiones".

- "He escrito mi historia, no un libro de autoayuda".

- "En ocasiones hago yoga desnuda en mi terraza".

- "Tomo dopamina natural que es el sol. Tomo los primeros rayos por la mañana y los últimos en la puesta, cuando salgo a pasear porteando a mi hija".

- "Estoy todavía con lactancia materna y no tomo café, ni alcohol, ni siquiera agua con gas, sé que es absurdo, pero siento como si las burbujas fueran a salir de mi pecho a través de la leche".

- "He leído mucho sobre el ayuno, de hecho cuando cae la noche no deberíamos comer, nuestro cuerpo no está preparado para ello".

- "Si haces una buena alimentación durante todo el día tu cuerpo no te pide comer".

- "Estoy haciendo un casting de pediatras, ya voy por el quinto".

- "Soy una enferma de la información y les hago muchísimas preguntas y necesito que me convenzan".

- "Hay grandísimos profesionales de la medicina, pero también hay muchas cosas que tenemos que mejorar".

- "Los médicos pasan tanto tiempo trabajando que no tienen a penas posibilidad de formarse y actualizarse".

- "Tenía mucho miedo al parto".

- "Soy consciente de que soy una privilegiada".