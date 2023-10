Las fotos que probarían las infidelidades de Bigote Arrocet a María Teresa Campos: "Se ve muy claro, debería darle vergüenza"

Bomba en Fiesta que tiene que ver con la relación que tuvieron en su día María Teresa Campos y Bigote Arrocet. Una relación que está de plena actualidad tras la exclusiva del humorista en una revista solo días después del fallecimiento de la comunicadora.

Este domingo, el paparazzi Raúl García visitó el plató del espacio de Telecinco asegurando que tiene en su poder unas imágenes de Edmundo Arrocet en las que, presuntamente, aparecería en compañía de mujeres que no son María Teresa Campos.

"Tengo unas imágenes que no se han visto nunca y os las voy a enseñar, para que veáis con vuestros propios ojos a Edmundo Arrocet y comprobéis que la supuesta persona de confianza de María Teresa Campos (se refiere a Gustavo Guillermo) era conocedor de los hechos", aseguró el fotógrafo.

Se trata de unas fotografías tomadas en el famoso 'pisito de Bigote' en las que aparece con una mujer que no es María Teresa, pareja en aquel momento del cómico. "Se le tendría que caer la cara de vergüenza, a él y al chófer", aseguró el propietario de las imágenes.

Por su parte, Alejandra Rubio, con cara de circunstancias, también vio las fotografías, y opinó: "Se ve muy claro".

A raíz de las imágenes se creo un debate en plató. Según Aurelio Manzano, la matriarca de las Campos no solo era conocedora de la existencia de estas imágenes, sino que además habría pagado una gran cantidad de dinero para que no se publicasen. No opinaba lo mismo Omar Suárez, pero sí Saúl Ortiz: "Era conocedora. Terelu y Carmen Borrego se reunieron y vieron estas imágenes y, a continuación, lo hicieron también con Bigote, que les dijo que solo eran amigos. No hay ni una sola prueba que determine que no sea así", señaló el también colaborador de 20minutos.