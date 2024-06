Las críticas a Miri Pérez-Cabrero de sus compañeros de 'Supervivientes': "Lo peor que se puede decir de una persona"

Esta semana, la gala de Supervivientes: Tierra de Nadie estuvo marcada por una complicada prueba que los concursantes debían superar para lograr conseguir el preciado premio: comer tarta. No obstante, no todos tuvieron la misma suerte, Miri Pérez-Cabrero y Pedro García-Aguado fueron los únicos que no consiguieron superar el reto. Esto habría sido la excusa perfecta para que todos sus compañeros acusasen a la chef de "una cosa muy grave".

"Tus compañeros te han criticado y te han dicho lo peor que se puede decir de una persona: que eres gafe", anunciaba Jorge Javier Vázquez dando paso así a un video en el que se podía ver como todos los compañeros de la cocinera hablaban sobre ella frente al fuego. Esta conversación ocurría justo después de que Miri quemara la bolsa de plástico donde tenían parte de la comida mientras estaba cocinando. "¡Miri por favor! Ayer quemaste el arroz, hoy la bolsa...", le echaba en cara Marieta.

La chef no tenía problema en reconocer que en el último tiempo estaba siendo un poco torpe, pero sus compañeros tenían otra idea a cerca de lo que estaba pasando y consideraban que estaba siendo "un poco gafe". "Estabas en el otro grupo y teníamos todas las recompensas de comida. De repente te trajeron aquí, ahora ya sabemos por qué, y no ganamos ni una, ¡ni una! Y el otro día yo igual", afirmaba Pedro García-Aguado. "Que alguien la cure y a ver si así ganamos recompensas de comida", añadía Gorka.

Tras estas declaraciones, Miri echaba la mirada a atrás y se daba cuenta de que sus compañeros tenían razón, no había ganado ni una sola recompensa de comida. Ante esta situación Jorge Javier decidió hacer una votación y pidió a los concursantes que pensaran que la chef estaba gafada, que levantasen una mano. Todos la levantaron. "¡Qué no!", gritaba Miri.

Votación en la palapa. TELECINCO

"¡Que no soy gafe! Ahora toda España pensará que soy gafe y al final todo esta tensión me van a hacer que lo sea", decía la cocinera, la cual se habría tomado muy en serio estas afirmaciones ya que cree firmemente en las energías y el Karma. "Al final me van a hacer ser gafe", concluía decepcionada la superviviente.