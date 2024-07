Lara Álvarez confiesa a Bertín Osborne el motivo de su marcha de Mediaset: "Fui consciente de que la vida pasa para todos"

Tras más diez años en Mediaset, Lara Álvarez dejará de ser a presentadora de Supervivientes para comenzar su andadura en RTVE. Un cambio por completo al que se enfrenta con muchas ganas e ilusión, como así ha explicado a Bertín Osborne en su programa de Canal Sur.

La televisiva ha sido la última invitada a El show de Bertín. Por eso, durante la entrevista no ha dudado en hablar sobre cómo ha vivido este cambio. Tras ocho años siendo la encargada de relatar las experiencias de los concursantes en Honduras, ahora será Laura Madrueño la encargada.

"Eran cuatro meses fuera durante ocho años consecutivos, y hubo un momento en el que fui consciente de que la vida pasa para todos", ha asegurado la periodista. Y es que, como así ha explicado, tener que estar tanto tiempo fuera de su casa le privó de algunos de los mejores momentos de su vida: "Para mí, no hay experiencia más bonita que el tiempo compartido con mis padres".

Por eso, cuando Bertín le preguntó si le recomendaría que él fuera, ella lo tuvo claro: "Ni de coña". "Si puedes, quédate tranquilito en tu finca con tu jamoncito y tu vinito. A los que somos de comer, Supervivientes no nos viene bien", aseguró entre risas.

Aunque en su caso, no se arrepiente de su decisión. Por eso, aunque no fuera el programa que más podría gustarle, lo cierto es que era necesario "para tener una carrera con experiencia había que pasar por distintos trabajos". Así, ahora que ha estado diez años ganando todo tipo de conocimientos, no ha dudado ar un giro de 180 grados a su vida.

"Quiero hacer lo que hacéis aquí, quiero sembrar un entretenimiento blanco, divertido, en profundidad para conocer a la persona y no solo al personaje. Quiero algo que deje una semilla de ilusión, algo positivo", le confesó Lara al presentador, "He decidido dejar Mediaset para emprender un nuevo camino profesional".