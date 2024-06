El lamento de Roberto Leal en 'Pasapalabra': "Me estoy haciendo mayor..."

Roberto Leal le dio la bienvenida a Pasapalabra a los cuatro invitados de este lunes que intentaron ayudar a Vicky y Manu a conseguir el mayor número de segundos posibles para El Rosco.

El sevillano primero saludó a los del equipo naranja, el diseñador Eduardo Navarrete y la actriz Ana Ruiz, con la que tuvo una curiosa conversación para comenzar.

"He dormido muy bien esta noche, 14 horas... sumando entre todas las de la semana pasada. Duermo poco, unas cinco horas, y creo que me voy haciendo mayor por eso", confesó el presentador.

Ana Ruiz y Roberto Leal, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

Ruiz quiso animarle y le dijo: "Pero eso no es de hacerte mayor, yo también duermo poco y estoy bien". Entonces, Leal apuntó entre risas: "Quería decir que me estoy haciendo mejor y aprovechando la vida".

"¿Tu bien? ¿Cuánto has dormido esta noche?", le preguntó a su invitada, que le contestó que "estoy bien y con ganas de jugar. No he calculado las horas de sueño, pero unas seis horas".

Entonces, el presentador se dirigió a los invitados del equipo azul, muy relacionados con el mundo del baloncesto, Amaya Valdemoro y Juanma López Iturriaga.

El exjugador del Real Madrid también quiso comentar con Leal el tema del sueño: "He de deciros una cosa a Ana y a ti, que eso de dormir 5 horas...".

Roberto Leal y Juanma López Iturriaga, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

"Os creéis que os estáis comiendo la vida a bocados, y lo que estáis haciendo es consumiéndola. Hay que dormir más", aconsejó el exdeportista a la actriz y al presentador.

"Juanma, es que no tengo sueño", se excusó ella, mientras que Leal le preguntó a su invitado cuantas horas dormía él: "La Organización Mundial de la Salud recomienda dormir 7 u 8 horas".

"Y yo, para cubrirme, siempre duermo una hora más, por si acaso", afirmó entre risas antes de comenzar a jugar.