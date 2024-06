Lala Chus explica en 'La Resistencia' el "engaño" que vivió de pequeña: "Me dejó traumatizada"

MOVISTAR PLUS+

Lala Chus es una de las colaboradoras más queridas de La Resistencia. Por su humor y facilidad para ganarse las miradas de todos los espectadores, no es de extrañar que los fans del programa de Broncano estén expectantes por saber cuándo volverá a aparecer. Prueba de ello ha sido el vídeo que ha compartido la cuenta oficial de X del espacio de Movistar+.

"Lala Chus vivía engañada de pequeña", ha titulado el perfil en la red social conocida anteriormente como Twitter. Así, en el vídeo se puede ver a la humorista en su sección de humor hablando de una de sus experiencias más llamativas en el Parque de Atracciones de Madrid: "Me enteré de una cosa que me dejó traumatizada".

Como así ha contado en su sketch, una de las atracciones más conocida es El Aserradero, donde los asistentes se deslizan por el agua sobre troncos: "Fui con mis amigos de toda la vida y me dicen el otro día '¡Ay, vamos al aserradero, que ahí donde nos morreábamos todos!' Y yo, '¿cómo que nos morreábamos todos?'". Y es que ella nunca llegó a besar a nadie allí.

Cuando @lalachus2 vivía engañada de pequeña.



Si has ido al Parque de Atracciones de Madrid, sabrás perfectamente que esto es tal cual. pic.twitter.com/dCAEFhRJfV — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) June 5, 2024

Según ha contado, como ella se ponía delante, no sabía que muchos usaban la atracción para besarse porque ella "no ligaba nada", aunque sí que era muy "guarrona de alma": "No era practicante, era asintomática".

Por eso, quiso hacerle caso a un consejo de la ya extinta revista Súper Pop: "Leí, que si tú te echabas canela, que es afrodisíaca, te venían todos los hombres. Yo era una torrija, pero aquí nadie...". Así que finalmente no logró "nada".