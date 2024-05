Lacrimógena despedida en 'Supervivientes' con sorpresa al final: "No vas a estar sola"

Kiko Jiménez, Marieta y Aurah Ruiz fueron los tres concursantes nominados de Supervivientes, después de que Gorka se salvara de la nominación gracias al voto de la audiencia el pasado martes, en Conexión Honduras.

Aurah Ruiz fue la primera concursante en salvarse, por lo que la nominación osciló entre Kiko o Marieta. Ambos estaban muy apenados porque habían construido una preciosa relación de amistad en la isla. "Ambos están rotos", señaló Laura Madrueño.

"Si se va y yo me quedo es como si me faltara un brazo", explicaba Kiko. Marieta prefirió no hablar: "Si hablo, lloro". Jorge Javier Vázquez se aprovechó de la situación para sumar más tensión: "La audiencia ha decidido que debe salvarse... ¡Marieta!".

Ambos se quedaron congelados y se abrazaron. Marieta no pudo dejar de llorar, ni con las palabras de consuelo de Kiko. "No vas a estar sola, tienes muy buenos compañeros", le decía para calmar a su amiga. "Gracias por todo", se dijeron mutuamente en varias ocasiones.

La situación emocionó a mucha gente, como al presentador: "Que diga la palabra, que es de las más bonitas que hay, que es gracias. En situaciones tan extremas como las que vivís, me parece una cosa bellísima".

Segunda oportunidad para Kiko Jiménez

A pesar de estar roto de dolor por su expulsión, Kiko Jiménez se tronchó de risa al ver la presentación entre su suegra, Maite Galdeano, y Rubén Torres. Allí, Jorge Javier le anunció una muy buena noticia, una sorpresa al final.

"Debido a la expulsión disciplinaria de Ángel Cristo, hay un lugar libre para uno de los dos últimos expulsados: Kiko o Blanca Manchón", explicó el presentador.