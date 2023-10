La sobrina de Carmen Sevilla se llevó una parte de sus cenizas: "En el tanatorio me dijeron que el resto seguía ahí"

Según un trabajador del tanatorio de Pozuelo, las cenizas de Carmen Sevilla no habrían sido recogidas ni por su hijo, Augusto Algueró, ni por alguien autorizado con su DNI después de 105 días de su incineración. Ahora, se ha conocido que ha sido retirada solo una parte de los restos mortales de la presentadora.

Así es la vida ha mostrado algunos testimonios que han reaccionado a la noticia de que los restos mortales de la presentadora no habrían sido recogidos. Es el caso de quien fue su chófer, 'Tino': "Sorprendido, me da pena porque Carmen no se merece esto".

"Me sorprende que no haya ido a por ellas, pero en cierta medida, porque desde su fallecimiento su trayectoria ha sido esa", ha defendido el chófer, puesto que Augusto decidió hacer un funeral íntimo.

Por otro lado, la amiga íntima de Sevilla, Marilyn Coll, declaraba para el programa: "Es muy extraño. No sé qué pensaría Carmen, pero le habría hecho mucha ilusión estar cerca de su hijo".

Tanto Así es la vida y TardeAR han contado con el testimonio de Rappel, quien ha hablado con Augusto Algueró: "Me ha dicho que va a hacer con las cenizas lo que le prometió a su madre, que con la urna se hicieran tres urnas para depositar las cenizas en tres lugares que fueron especiales en su vida", ha retransmitido el futurólogo sobre lo dicho por el hijo.

La sobrina de Carmen Sevilla se llevó una parte de las cenizas

La sobrina de Carmen Sevilla, Elena García Clavijo, sería la persona que se llevó una parte de las cenizas a mediados de septiembre, y ha hablado con TardeAR sobre ello: "Después del funeral le pido a mi primo que si, por favor, me cumple la voluntad de mi tía de que unas cenizas se queden con mi padre".

"Me dice que sí, que no hay problema, que ya me dirá cuando tengo que ir a recogerlas, porque necesitaba una autorización suya, pero van pasando los días y hasta el mes pasado no pude ir", ha relatado la prima de Augusto.

Por esta misma línea, Elena ha contado: "En el tanatorio yo pregunté si el resto de las cenizas seguían ahí y me dijeron que sí. Me sorprende y me duele, pero él es su hijo y el que tiene la potestad de las cenizas"

"Yo me ofrecí a quedarme con las cenizas y que se las llevaba a donde le hiciera falta. Pero me comentó que no era posible", ha explicado la sobrina de Carmen Sevilla.