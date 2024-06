Kiko Matamoros estalla contra Víctor Sandoval y abandona el plató de 'Ni que fuéramos': "Hay que saber cuál es el límite"

Este miércoles, el plató de Ni que fuéramos ha vuelto a ser escenario de un enfrentamiento, esta vez protagonizado por Kiko Matamoros y Víctor Sandoval. Todo comenzó cuando Matamoros comentaba sobre la imagen que Terelu Campos estaba proyectando tras anunciarse el embarazo de su hija, Alejandra Rubio.

Durante su intervención, Matamoros fue interrumpido repetidamente por Sandoval, quien no le permitió finalizar sus comentarios. Visiblemente molesto, Matamoros intentó mantener la calma y preguntó con cara de pocos amigos: "¿Puedo decir algo para acabar?". No obstante, las interrupciones continuaron, llevando a Matamoros a exclamar: "¡Qué te están diciendo que te calles!".

Con un tono de voz elevado, Sandoval respondió indignado: "¡Qué no me grites! ¡Daviiiid (Valldeperas), a mí no me grita más este señor!", dirigiéndose al director del formato. En ese momento, Matamoros, visiblemente enfadado, declaró: "Es la última vez que contesto a este señor en toda mi vida, lo digo de verdad". Mientras tanto, Sandoval intentaba ridiculizar a Matamoros imitando sus gestos de manera exagerada.

Ante esta reacción de su compañero, Matamoros abandonó el espacio televisivo. El colaborador fue respaldado por los demás colaboradores y, aunque Esteban salió en su busca, fue María Patiño quien logró convencerlo de regresar.

Ya de vuelta, el exconcursante de Supervivientes explicó su postura con firmeza: "Creo en este proyecto. Respeto a todos los compañeros. Porque creo que puedo aportar algo y por la amistad que une a los responsables me implico de lleno. Pero no me voy a implicar a cualquier precio. Yo no vengo aquí por el dinero que se me paga, porque si no, no vendría, que quede claro. Y como en la vida hay cosas que te compensan relativamente, es más fácil que coja la puerta y me vaya".

Además, añadió contundente: "No voy a permitir ni media falta de respeto por parte de nadie, y desde ese entendimiento yo estoy dispuesto a trabajar. Hay que saber cuál es el límite. En el momento que esto vuelva a suceder me voy".