Kiko Matamoros enseña en 'Ni que fuéramos' un audio que le habría mandado Laura Matamoros antes de ser repescada

Este viernes en Ni que fuéramos, Kiko Matamoros ha decidido responder a Jorge Javier Vázquez, quien se mofó de sus insinuaciones sobre un supuesto pacto en Supervivientes durante la emisión del reality de Telecinco del jueves.

Indudablemente, lo más llamativo de su intervención ha sido el audio que Matamoros ha reproducido. En él, su hija, Laura Matamoros, antes de su repesca, menciona a Jaime Guerra, directivo de Mediaset, y revela que ya conocía su regreso al concurso: "¿Por qué no te reconcilias con Jaime Guerra, que allí te espero (en Honduras)? (...) Dile a Diego que necesitamos hablar con él. Ya sé como está un poco todo, pero hay que movilizar antes de que entre."

Por otro lado, ha asegurado que no había presenciado el momento exacto del 'zasca' lanzado por Vázquez. Sin embargo, ha aprovechado para defender su postura: "A mí me hace relativa gracia, porque me obligan a demostrar que yo no miento. Cuando yo hablo de que se ha manipulado el programa, de que a los espectadores les sirven una cosa y detrás hay otra, es que es así".

Además, el colaborador no ha dudado en advertir a sus antiguos compañeros: "No echéis pulsos, porque los vais a perder todos. Yo puedo demostrar que es verdad todo lo que he dicho y sin dar los nombres, porque han sido dos personas que estaban en Honduras, que no son ningún técnico ni nada, es gente con alta capacidad directiva, y con peso de tomar decisiones en el concurso".

Finalmente, para sustentar aún más sus afirmaciones, el televisivo ha declarado que posee "capturas" que evidencian las conversaciones mantenidas durante la estancia de su descendiente en SV.