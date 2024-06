Kiko matamoros denunciará a su compañero Víctor Sandoval por llamarle maltratador

Este viernes, Kiko Matamoros y Víctor Sandoval han vuelto a protagonizar una acalorada trifulca en el plató de Ni que fuéramos que ha llevado a Matamoros a abandonar definitivamente el espacio. Este enfrentamiento se ha originado mientras se discutía sobre la entrevista de Carlo Costanzia, novio de Alejandra Rubio, en De viernes.

El conflicto ha estallado cuando Sandoval ha calificado de exagerados los comentarios de Rubio sobre su novio en un podcast de Pilar Vidal: "La niña en la entrevista de Pilar Vidal lo que dice de él es como si fuera Séneca. Dice que es 'la persona más culta que conozco, es un músico excelente, un escritor fantástico, un actor maravilloso". Matamoros ha replicado de inmediato: "No dice que sea la persona más culta".

Sandoval, visiblemente irritado, ha acusado a su compañero de menospreciar su veracidad: "Deja de tirar por tierra mi credibilidad y mis argumentos". La respuesta de Matamoros ha sido firme: "Tu credibilidad la tiras tú mismo". Mientras tanto, David Valldeperas intentaba mediar pidiendo que se centrasen en el tema que les concernía, sin éxito.

Tras varios menosprecios, Matamoros ha afirmado: "Yo no vengo aquí a esto, yo vengo a hacer un programa, no a promocionarme". Sandoval no se ha quedado callado y ha contestado: "No, de promoción estás tú".

Por todo ello, Matamoros ha decidido abandonar el plató, muy molesto: "Esto es asqueroso, este chico necesita promoción, yo paso, me voy a mi casa". Cuando María Patiño intentaba retomar el debate, Sandoval ha acusado a Matamoros de acoso: "Esto no lo voy a tolerar, que me denigre de esta manera y me humille… no lo voy a tolerar, le demando".

Durante una pausa publicitaria, Sandoval ha continuado descalificando a su compañero: "Yo no voy a soportar que una persona me esté maltratando. Si no le quieres poner nombre tú, se lo pongo yo. Es un maltratador. Cuando él salga, yo me iré".

Posteriormente, ante estas graves acusaciones, Matamoros ha asegurado en una sala aparte su intención de tomar medidas legales contra el colaborador: "Lo voy a denunciar".

Patiño, visiblemente afectada por la situación, ha expresado su frustración: "Me dan ganas de llorar". Por su parte, el director ha advertido a Sandoval: "Me molesta que no tratemos los temas que hay de tratar, cuando digo 'basta' es 'basta'. Te lo dije el otro día. Este no es el tema que nos ocupa".