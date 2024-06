Los colaboradores de 'Ni que fuéramos' critican a Anabel Pantoja por cruzar la carretera sin mirar: "Te pones en peligro"

Este martes, Ni que fuéramos ha dado mucho que hablar al abordar el embarazo Anabel Pantoja. Los colaboradores no han perdido la oportunidad de criticar a la influencer, quien fue vista cruzando la carretera sin mirar y sin un paso de cebra cercano. Un detalle que, al parecer, ha indignado a todos en el plató.

"Te puede venir un coche y adiós... Ya no es solo por ella, sino también por el bebé", ha expresado Kiko Hernández. Por su parte, María Patiño ha añadido: "Te pones en peligro", mientras que Marta Riesco ha comentado con asombro: "Será para evitar la prensa. Es increíble la mala leche que tiene".

Sin embargo, Kiko Matamoros no ha podido resistir añadir su toque de humor al tema: "Yo que he estado en el seno materno acompañado de un anormal...", refiriéndose a su hermano Coto Matamoros. Ante esta declaración, la presentadora le ha recordado que estaba hablando de su pariente: "Ostras, que es tu hermano gemelo".

Como respuesta, el colaborador, ha compartido su "traumática experiencia" conviviendo con otro feto en el vientre de su madre: "Claro, por eso lo digo, porque lo conozco. De verdad, no sabes lo mal que se está ahí, es normal que le transmitas ese malestar a tu madre".

Pero la cosa no ha quedado ahí. Inesperadamente, Belén Esteban ha decidido mantenerse al margen y no opinar sobre las acciones de su amiga. Esta actitud ha desatado la protesta de Riesco: "Tú eres más grande que yo aquí y por eso te lo permiten". Por supuesto, Esteban, no se ha quedado callada: "No le eches cojones. Ya bastante tuvimos el otro día".

El episodio ha generado un amplio revuelo en redes sociales. Las intervenciones de los comentaristas han dejado claro que en Ni que fuéramos, ni el embarazo ni las normas de tráfico se toman a la ligera.