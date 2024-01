Kiko Matamoros asegura que fue vetado del reencuentro de 'Crónicas Marcianas' y define a Ana Rosa como "predicadora política"

El colaborador televisivo Kiko Matamoros trabajó en Crónicas Marcianas entre 2003 y 2005, a pesar de lo cual no estuvo entre los rostros que participaron en el programa especial de reecuentro del icónico espacio de Telecinco, que se emitió hace unas semanas.

Ahora, en una extensa entrevista en la revista Jot Down, en la que habla de muy diversos temas, ha dado su versión del porqué no fue a ese programa y tiene que ver con el enfrentamiento entre La Fábrica de la Tele y Mediaset, así como con la polémica cancelación de Sálvame y el posterior veto a los colaboradores de aquel espacio vespertino de Telecinco.

"Me llamaron al principio y les dije que sí, que no había problema, fijamos una fecha para hacerlo pero, de repente, dos o tres días antes me volvieron a llamar para comunicarme que me había caído del proyecto", explicaba Matamoros.

"En Telecinco, no sé por qué exactamente, pero algunos nos hemos convertido en personas non gratas", añadía, insistiendo en ese divorcio entre la Fábrica de la tele y Telecinco, que se inició con la cancelación precipitada de Sálvame y más tarde, con el traspaso de productora de formatos como Todo es Mentira o Socialité.

Matamoros no dudó en cargar contra TardeAR, el programa de Ana Rosa Quintana que sustituyó a Sálvame. Cabe recordar que desde hace años La Fábrica de la tele y Unicorn, la productora de Ana Rosa, mantuvieron una tensa pugna y desencuentros varios.

Sobre Sálvame aseguraba Kiko Matamoros que la cosa no fue fácil en los últimos tiempos. "Nos lo ponían cada vez más difícil con el código ético que se inventaron y con la prohibición de hablar de determinados personajes…".

A pesar de eso, considera un error cancelar el programa que presentaba Jorge Javier Vázquez y donde Matamoros trabajó durante años. "Mira, donde Telecinco hace ahora un ocho por ciento, nosotros hacíamos un once, y con veinticinco minutos de publicidad en esa hora, y ahora van limpios, descargaditos de anuncios, para salvar el formato", aseguraba.

Matamoros no dudó en atacar abiertamente a Ana Rosa Quintana, definiendo su supuesta orientación política. Según él Telecinco apostó "por hacer una televisión de derechas de cara a las generales que se preveían para estas fechas; al adelantarse y, tras perder las elecciones, no tiene mucho sentido el papel que habían previsto para Ana Rosa como predicadora política. No vas a estar cuatro años dándote de hostias con el poder", opinaba el colaborador.