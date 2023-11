Kiko Matamoros aclara en 'La Resistencia' cuánto dinero le falta por pagar a Hacienda

La Resistencia tuvo como invitados este lunes a dos personajes ya icónicos de la televisión en nuestro país: Kiko Matamoros y Belén Esteban. Ambos acudieron al programa presentado por Broncano para presentar ¡Sálvese quien pueda!, su nuevo programa en Netflix.

Los colaboradores se sinceraron sobre su marcha de Telecinco, así como de lo que pueden esperar los espectadores de este nuevo reality.

Asimismo, Broncano no dudó en hacerles las míticas preguntas que caracterizan al programa, como cuánto dinero tienen en el banco o las relaciones sexuales de este último mes.

Ante la primera pregunta del presentador, Kiko Matamoros no tuvo reparo en admitir que debe dinero a la Agencia Tributaria. No es ningún secreto que el colaborador televisivo lleva ya varios años debiendo una cuantiosa suma de dinero a Hacienda.

Con su característico humor, la respuesta de Matamoros fue clara: "Debo pasta a la Agencia Tributaria, menos bromas. Privado también debo... yo qué sé. Y me deben creo, no lo sé".

Kiko Matamoros no dijo la cifra exacta de lo que debía, pero sí una muy aproximada: "No estoy en la lista de deudores, así que menos de 600.000 euros". Además, también reveló que llegó a deber más de un millón de euros, no obstante, debido a que no le ha faltado trabajo, ha podido continuar pagando lo que debe. Eso sí, Matamoros no confirmó si tenía intención de pagarlo todo.

Belén Esteban reconoció que a ella la deben alrededor de 400.000 euros, tras el proceso judicial que mantuvo con su exrepresentante.