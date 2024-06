Kiko Jiménez reacciona a su cambio tras acudir a 'Supervivientes': "Estoy un poco en 'shock'"

Supervivientes es un concurso que exige no solo una gran capacidad mental, sino también física. No es un reto sencillo y, por eso, quienes acuden a Honduras sufren un gran cambio durante su estancia. Prueba de ello ha sido el caso de Kiko Jiménez.

El jienense ha sido el último eliminado del reality tras perder en la repesca contra Blanca Manchón. El televisivo ha podido tomarse una muy merecida ducha y volver de nuevo a los lujos de su día a día.

Después de 87 días en Cayos Cochinos, su aspecto ha sido muy diferente a como llego. Con el pelo más largo, barba sin cuidar y una piel claramente más morena, al mirarse al espejo no se lo podía creer: "A ver, después de tantísimo tiempo, cómo me encuentro, que estoy abandonado".

"Parezco un pirata, demasiado salvaje. No me reconozco este pelo, esta barba, tengo hasta canas en la barba, esto no es normal", ha asegurado muy sorprendido. "Estoy un poco en shock. De cuerpo estoy encantado, qué maravilla. Me he quedado perfecto, genial", ha bromeado.

Aunque, lo que más le ha gustado ha sido poder ducharse de nuevo y sentirse cómodo sin tener arena: "¡Qué sensación! Por fin, champú. Madre mía, desde que entré soñaba con una ducha. A ver si se me va a ir medio moreno al ducharme".