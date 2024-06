Kiko Jiménez, molesto con la declaración de amor de Abraham García a Sofía Suescun en 'Supervivientes All Stars'

Abraham García, concursante de Supervivientes All Stars, avisó que iba al concurso para "encontrar el amor", a pesar de que la mayoría de sus compañeros y compañeras iban con pareja estable. Además, declaró en varias ocasiones que le gustaba físicamente Sofía Suescun.

En la gala del domingo, la audiencia y los colaboradores del programa vieron imágenes donde Abraham le declaraba su amor a su compañera: "Puede ser que esté enamorado de ti y tengo paciencia".

Todo empezó porque el chico le miraba mientras dormía. "Estás guapa hasta durmiendo", le dijo. Tras ello, le preguntó por su novio, Kiko Jiménez, y mantuvieron una conversación que a este, desde el plató, no le hizo mucha gracia.

"No le doy ninguna importancia, pero me choca que diga que no le quiero bien por el tema de la nariz", se molestó Kiko. "Yo me operé la nariz en su día y siempre lo hemos hablado", añadió. "A Sofía le viene bien el trato de Abraham porque así se distrae", opinó.

Kiko habló sobre su relación con Sofía: "Confiamos muchos el uno en el otro y más después de cinco años de relación, tenemos una relación sana". Tras ello, criticó al pretendiente. "Tendría que haber ido a La isla de las tentaciones, porque está siendo un tentador", declaró.