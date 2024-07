Kiko Hernández abandona el plató de 'Ni que fuéramos' tras discutir con María Patiño: "A mi madre la dejas"

Este martes, Ni que fuéramos ha sido escenario de un acalorado enfrentamiento entre María Patiño y Kiko Hernández. El episodio, centrado en la polémica relación entre una chica llamada Mari Ángeles y David Rodríguez, novio de Anabel Pantoja, derivó en un choque verbal entre los colaboradores.

Hernández, al poner en entredicho la versión de la joven, presente en el programa, imitó sus lágrimas, provocando una reacción airada de Patiño: "Te la meten a ti. ¡A ti te la meten! Y te ríes de tu madre, cuidado. ¡Te ríes de tu madre, cuidado!". Rápidamente, el tertuliano respondió con vehemencia. "A mí no me faltes al respeto. Cuidado, tú", estalló él.

La confrontación continuó con Hernández abandonando el plató tras las palabras de la presentadora: "Pues ya sabes lo que tienes que hacer". Antes de salir, él dejó claro su descontento. "Tú haces las bromas que a ti te da la gana, pero a ti no se te pueden hacer. A mi madre la dejas en paz, para empezar".

Pasados unos minutos y sin el exconcursante de GH en el espacio, la periodista pidió disculpas públicamente. "Me he pasado y te pido disculpas", declaró. Hernández volvió al set y, aún dolido, replicó: "Vale, pero no las acepto".

María Patiño justificó su actitud explicando su empatía hacia Anabel Pantoja y Mari Ángeles. "A mí lo que no me gusta es que nadie se descojone de mi trabajo cuando estoy intentando entender a una madre que apoya a su hija, como las amigas que apoyan a Anabel Pantoja. Yo si algo apoyo es a Anabel y a esta chica, porque creo que son víctimas de un mentiroso. Te pido disculpas porque creo que no te mereces mi manera de expresarme hacia ti, tanto en privado como en público", se defendió ella.

Su compañero, por su parte, negó haberse burlado de ella: "Yo no me descojono de ti, nunca me he descojonado de ti, ni en lo personal ni en lo profesional, es la manera que tengo de hacer televisión, de reírme de todo. Si tienes un complejo con que crees que la gente se ríe de ti, míratelo, porque yo no lo he hecho. Lo que has dicho de que ya sé lo que tengo que hacer, si yo te sobro me lo dices, me voy y no vuelvo".

Finalmente, Patiño intentó zanjar la disputa reconociendo sus errores. "No siento que me sobres, todo lo contrario, a mí me sumas, y sobre todo a este programa. Yo soy una pieza más de este programa y, o estamos todos, o esto se va a la mierda", apostilló la presentadora.

Hernández concluyó recibiendo el perdón, pero con su característico sarcasmo: "Acepto las disculpas, pero si yo te sobrara y quisieras que no trabajara aquí, te ibas a joder, porque yo iba a trabajar aquí todos los días".