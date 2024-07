Kike Quintana, sobrino de Ana Rosa, reflexiona sobre su futuro laboral: "No me pongo límites"

Sin embargo, no era una carrera que le llamara especialmente: "Le planteé a los jefes poder probar el otro mundo. Y a los meses empezó La vida sin filtros y surgió la oportunidad de trabajar como ayudante de guion". Actualmente, sí que se encuentra cómodo con su vida laboral, aunque no por ello quiere estancarse en una sola posición. "Me veo presentando un programa. Por qué no, no me pongo límites".