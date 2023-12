Desde que Ana Rosa Quintana tiene a su sobrino Kike en su programa, TardeAR, tiene que andarse con cuidado con lo que dice y hace, incluso durante la publicidad. Así lo demostró este jueves durante su sección, en la que enseñó los problemas que la presentadora tenía para configurar el reconocimiento facial de su nuevo móvil.

"Vamos a ver lo que pasa en publicidad", le dijo Kike a la periodista, asustándola. "No te preocupes que no te vamos a sacar haciendo pis", le dijo él, ante lo que ella dijo que eso no podía ser.

"Pensaba que ibas a decir que tú no hacías pis. Digo 'a lo mejor los millonarios no orinan'", bromeó el sobrino de Ana Rosa. Entonces emitió el vídeo, que ya se había publicado anteriormente en redes, en el que se la ve teniendo serios problemas para que el teléfono le reconociera el rostro.

"Es preocupante porque esta es la señora que nos lidera", dijo Kike al terminar las imágenes. "Hombre, para echarte a temblar", añadió Antonio Hidalgo.

"¡Que era un móvil nuevo, lo estábamos poniendo en marcha!", se justificó la presentadora y, acto seguido, atacó a su familiar: "Más difícil es ponerte en marcha a ti". "Desde luego, que se lo digan a mi mujer", respondió él.

"Para poder arreglar el móvil de la señora tuvieron que recurrir al que te ayuda en las escenas difíciles", continuó Kike Quintana y mostró el vídeo de un simio usando una tableta: "Tiene el mismo peinado que la jefa y las mismas orejas, es un mono fantástico".

"De hecho, le llamamos Anito por ti y porque tiene un culo muy pequeño, sin pelo ni nada", se rio él, provocando las carcajadas de su tía. "Vamos a despedir el programa porque yo creo que esta sección no tiene nada más que decir", concluyó Ana Rosa.