Kike Calleja sentencia a Ángel Cristo: "Ya está bien de tantas mentiras y de dejar mal a la gente"

El pasado fin de semana, Arantxa del Sol y Ángel Cristo volvieron a verse las caras en el plató del último programa de ¡De viernes!, donde trataron de limar asperezas y, tras varias horas de debate, los protagonistas llegaron a la conclusión de que el motivo de sus desencuentros era que Kike Calleja había hablado más de la cuenta.

Por alusiones, este lunes, desde el Club Social de Vamos a ver, Calleja no ha podido esconder su enfado y ha apuntado: "Está mintiendo, aparte que lo dice claramente Arantxa: 'Blanca me ha dicho que se lo has dicho tú'. Por lo tanto, si Ángel se lo ha dicho a ella, no se lo hemos podido decir los demás".

"Es cierto que a mí Ángel me dice en la isla: 'Te voy a regalar una información para cuando llegues a España y la cuentes'. Y me cuenta esa amistad especial entre Finito y Ana Herminia de hace más de veinte años. Le dije que esto no interesaba a nadie y que, después de 25 años, no tiene ningún sentido", ha agregado el colaborador del matinal de Telecinco.

"Entonces, Ángel Cristo me dice: 'Si tú lo cuentas en España, mi pareja lo va a confirmar'. ¿Qué intención tenía con eso? Pues que lo contáramos y ellos empezaran a hacer caja. Cuando yo cuento en una gala del 11 de abril que hay una llamada antes de entrar al concurso entre Ángel Cristo, Ana Herminia y Finito, es cuando, en una publicidad, me pregunta Ana Herminia que por qué sabía yo eso y le dije que me lo había contado Ángel, al igual que me dijo que ella iba a hablar de su amistad especial con Finito", ha señalado Kike Calleja.

"Ella, después, se va a un canal de YouTube a decir que estaba dando a entender eso. Ahí es cuando empieza todo esto. Ya está bien de tantas mentiras y de dejar mal a la gente. No sé por qué quieren dejarme de malo, me siento utilizado y ya está bien de utilizar a la gente", ha sentenciado, muy enfadado, el periodista.