Kike Calleja expresa su indignación con la organización de 'Supervivientes' por las medidas disciplinarias a Aurah y Miri

Kike Calleja, exconcursante de Supervivientes 2024, ha criticado a la organización del programa este viernes desde el plató de Vamos a ver, después de que desvelasen el castigo aplicado sobre Aurah Ruiz y Miri por el robo de comida a los trabajadores del reality en un momento de hambre.

Ambas concursantes fueron las autoras materiales del robo, no obstante, el resto del equipo también consumieron los productos que habían sustraido. Blanca Manchón y Laura Matamoros también habrían participado en el robo, según destapó Kiko Jiménez en la Palapa tras asumir el papel de "agitador".

"Robaríais en una situación de extrema necesidad como ellos? Yo sí, la cuestión es que no te pillen", planteaba Joaquín Prat, a lo que Kike Calleja contestaba: "Lo que pasa es que se dejaron la nevera abierta y allí por la noche no hay mucha gente, con lo cual que te pillan seguro".

"Me pareció muy mal que Blanca dijera que ella también había participado vigilando al equipo contrario para que no les vieran y, sin embargo, no le castigaran y castigaran únicamente a Miri y Aurah", añadía justo después Calleja.

"Colaborador necesario no es lo mismo que autor, hay que separar categorías", confrontaba Isabel Rábago al exconcursante. Por su parte, Antonio Rossi, comentaba que robar es "algo habitual" en todas las ediciones.

"Vienen con tuppers de comida para los cámaras y eso tú lo hueles a kilómetros, y entonces todos robaríamos porque te ves en esa necesidad" añadía Isa Pantoja, concursante de la edición de 2015.