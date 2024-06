Kevin, el supuesto asesino de Borja Villacís, habría planeado otra emboscada mortal contra unas personas que le denunciaron

Kevin, detenido por el asesinato de Borja Villacís, hermano de la exvicealcaldesa de Madrid, habría informado a su entorno de su intención de acabar con la vida de este.

Además, tal como ha apuntado este miércoles Alfonso Egea desde Vamos a ver, Kevin habría propuesto que la reunión se llevase a cabo en la Casa de Campo, una idea que había sido rechazada por el otro bando, pues consideraron que se trataba de una "ratonera".

De la misma manera, Kevin habría alardeado de las ganas que tenía de acabar con quienes le habían denunciado por el incendio de un vehículo. Incluso, habría comunicado a sus conocidos que tenía en mente una emboscada para acabar con la vida de estos denunciantes.

Por su parte, Begoña Villacís ha agradecido el apoyo que ha recibido a través de sus redes sociales, donde ha compartido la fotografía de un ramo de flores que ha depositado en la carretera de El Pardo, donde su hermano fue asesinado.

"No he podido leer nada sobre la muerte de mi hermano. La gente que me quiere me dice que no lo haga, que no me hará bien. Quizá entendáis ahora por qué siento una aversión tan intensa y visceral por los extremos, viene de lejos", señaló la política a través de su perfil.