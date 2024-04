Katy Perry, criticada tras hacer llorar a uno de los concursantes de 'American Idol'

Este lunes 1 de abril se emitió un nuevo programa de American Idol, por el que Katy Perry fue criticada en redes. La artista estaba dirigiéndose a uno de los concursantes que se jugaba el paso a la final, pero hizo entender que no sería uno de los seleccionados, provocando las lágrimas del joven.

Se trataba de Odell Bunton Jr., un hombre de 28 años procedente de Texas que dejó atónitos a los jueces y al público al interpretar Bring it on Home to Me, de Sam Cooke. El concursante siempre había querido dedicarse a la música, pero reveló que no pudo luchar por su sueño al convertirse en padre joven y tener que mantener a su familia.

"No ha sido fácil tratar de mantener a cinco personas. Ha sido una lucha", expresó en el programa. "Es difícil. Tenemos un total de 12 personas viviendo en una habitación de hotel. Solo dos camas y una pequeña zona de cocina", añadió.

El objetivo de Bunton era conseguir un lugar entre los 24 finalistas de la edición. "Sabes, Odell, es mucha presión tener un boleto platino", expresó Katy Perry en el momento en el que los jueces iban a desvelar si era uno de los elegidos. "Ni siquiera sé cuál es la presión de tener 12 personas bajo un mismo techo", expresó la intérprete de Dark Horse.

Estas palabras de la cantante estadounidense provocaron confusión y dieron a entender que el joven no había conseguido pasar a la siguiente fase, pero no fue así. Mientras Odell Bunton Jr. trataba de contener las lágrimas, Katy Perry reveló el veredicto final. "De ahora en adelante dependerá de Estados Unidos porque estás en nuestro Top 24", expresó finalmente la artista.

El concursante no pudo seguir conteniendo las lágrimas tras conocer que había sido seleccionado por los jueces. Pero muchos espectadores no estaban de acuerdo con la forma en la que Katy Perry había gestionado la situación y fue criticada por redes sociales. "¡Mi corazón dio un vuelco por un segundo cuando Katy hizo eso!", y "Eso no estuvo bien Katy", fueron algunos de los comentarios.