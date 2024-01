Karina, en 'El Hormiguero': "Lo peor que le puede pasar a un artista es ser indiferente al público"

El Hormiguero concluyó la semana recibiendo este jueves a la cantante y actriz Karina, que presentó su nuevo espectáculo, Yo soy Karina. La mujer tras la cantante.

En su nuevo show, que puede verse en el Teatro Bellas Artes de Madrid desde el 15 de enero, la artista repasa sus grandes éxitos y hace un recorrido por toda su trayectoria.

"Realmente te llamas María Isabel Llaudes Santiago", le dijo Pablo Motos, y la invitada le explicó que "el nombre de Karina me lo puso Torrebruno porque significa linda en italiano".

Como curiosidad, la invitada contó que "no abro ninguna carta que llega a mi casa, lo hace mi hija. No me gusta porque son 'dragones', que son las de Hacienda".

El presentador comentó que "a los 29 años, cuando estabas en todo lo alto, te despidieron de la discográfica". Karina le contó que "un directivo nuevo me dijo que no renovaban a artistas 'horteritas'. Fue un golpe bajo y que no lo esperaba".

"Es que lo peor que le puede pasar a un artista es ser diferente al público, eso, y que te veten. Ir a pedir trabajo y que siempre estén reunidos, por ejemplo", comentó la cantante.

Karina también le dijo al presentador que "he aprendido a ser paciente y a sacar lo bueno de lo malo. Pero creo que conmigo se ha hecho un silencio que no entiendo".

Para concluir, el conductor del programa de Antena 3 le preguntó a su invitada: "¿Qué mensaje le enviarías a la Karina de 16 años?". La artista le respondió: "Sigue soñando, ten los pies en el suelo y la cabeza en el cielo".