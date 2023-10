Kandy, 'La abuelita mochilera' de 88 años: "Si te detienes, te oxidas, y prefiero cansarme que oxidarme"

Kandy García es conocida en Tiktok como 'La abuelita mochilera', pues se recorre el mundo con solo una mochila a sus 88 años. Y su siguiente parada ha sido Y ahora Sonsoles, donde ha contado sus trucos y experiencias.

Tatuada con pendientes "para no perderlos" y con su mochila, ha explicado, enérgica, lo indispensable para viajar de mochilera. "El truco es que la mochila no pase el 10% de tu peso". En su caso, que pesa 50 kilos, lleva una de cuatro o cinco kilos. "Jamás he sentido que me cansaba", ha asegurado.

"Lo único importante es llevar un cuaderno y un bolígrafo. Ves tantas cosas en un día que muchas se te van a olvidar, y yo lo escribía por las noches", ha contado Kandy. Y es que acaba de llegar de Sri Lanka, y este martes se va a Colombia.

Por otro lado, ha explicado: "Yo llevaba un jabón para lavar el cuerpo, para lavar el rostro y para lavar la ropa". "Cuando llevas meses viviendo con poco, te das cuenta de que puedes vivir tu vida así, sin necesitar nada", ha expresado la invitada.

"Yo era abogada, dejé la toga y cogí la mochila", ha contado la mochilera. "La primera vuelta al mundo duró siete meses, y cuando volví a casa pensé qué hacía ahí, y volví a viajar hasta los 80 años. Mi hijo me dijo que podía levantarme un día sin saber dónde estaba y que fuera acompañada, y voy siempre con mujeres", ha contado. Y desde entonces va cada mes a un país.

La invitada de Y ahora Sonsoles ha dejado clara su forma de pensar: "Los mochileros somos como los ángeles, no tenemos sexo, me da exactamente igual que vengan mujeres y hombres".

"María Teresa de Calcuta decía que cuando no puedas trotar, camina, y cuando no puedas caminar, coge un bastón y ve más despacio. Si te detienes te oxidas, y yo prefiero cansarme que oxidarme", ha lanzado, recibiendo el aplauso de todo el plató.