El 'justiciero del amor': el hacker que trabaja con la Policía para cazar a los delincuentes que cometen estafas románticas

Jorge Coronado se considera un auténtico justiciero del amor, pues está especializado en perseguir estafas románticas. El hacker trabaja codo con codo con las fuerzas de seguridad del Estado para detener a este tipo de delincuentes.

Este viernes, En boca de todos ha contactado en directo con Coronado, quien ha comenzado advirtiendo de que el 99% de las cosas que vemos en internet son mentira y, por desgracia, no le falta trabajo.

"Soy perito informático y lo que hago es recopilar pruebas digitales para utilizarlas dentro de procedimientos judiciales. Con eso ayudamos a las víctimas de estas estafas a identificar a los autores y colaboramos con los cuerpos de seguridad para que estas personas sean detenidas", ha apuntado Jorge Coronado.

Unas declaraciones ante las que Nacho Abad ha preguntado en qué país suelen vivir los estafadores del amor y a lo que Jorge ha respondido: "Hay de todos los sitios. Es una falsa creencia pensar que esto se relaciona con la estafa nigeriana y, entonces, no se puede hacer nada. Me he encontrado con muchos cosas que están en España, en Francia, en la India y también en América del Sur".

Asimismo, sobre el perfil de las posibles víctimas, el hacker ha apuntado: "Van buscando un perfil de personas que, a lo mejor, no tienen tanto conocimiento sobre Internet. Gente mayor, personas que están solas y que son más vulnerables. Los estafadores suelen estar organizados, están los muleros o los embaucadores, siempre, tanto hombres como mujeres".