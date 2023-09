Judit, ganadora de 'Gran Hermano 9', reaparece 16 años después con un radical cambio de 'look'

Ha llovido mucho desde que Judit se alzara con el maletín de Gran Hermano 9. En concreto, 16 años, tiempo suficiente para presentar un aspecto totalmente diferente al de aquella época. De hecho, así lo han podido comprobar los espectadores de Así es la vida, programa al que ha acudido por sorpresa.

La gallega se ha pasado por el espacio de Telecinco con una presencia totalmente diferente a la que mostró en el concurso. Atrás ha quedado la vestimenta gótica y el pelo de color negro, pues ahora luce rubia y viste de una manera totalmente distinta, escapando de los tonos oscuros.

La ex gran hermana ha acudido al programa para charlar con Sandra Barneda y César Muñoz sobre la nueva edición de GH VIP, que se estrenó recientemente en su vuelta a Mediaset. Sin embargo, la presentadora no ha dudado en arrancar la entrevista poniendo el foco en el cambio de look de la invitada.

Judit, ganadora de 'GH 9', en 'Así es la vida'. MEDIASET

"Cada vez tengo más canas, por lo que tengo que ponerme el pelo más claro", ha explicado Judit, que después ha recordado su experiencia en el veterano concurso.

"Me reconocían en cualquier parte durante algo más de un año. Yo pensé que se olvidarían de mí más rápidamente, pero me abrumaban bastante. Tengo que decir que la gente era encantadora, me decían muchas cosas buenas, pero aún así me sentía abrumada porque no sabía qué contestar, cómo responderles ante tanto cariño", ha expresado.

La exconcursante de GH ha seguido el programa durante el resto de ediciones. Tanto es así que ya ha elegido a su ganador en la versión VIP: "Voy con Albert, sin lugar a dudas es mi ganador: No quiero pensar en quiénes pueden ganar, en los tres finalistas, porque solo lo veo a él. Lo tengo clarísimo".