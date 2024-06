Juanra Bonet se pone al frente de 'Juego de pelotas', el nuevo concurso de Antena 3

Juanra Bonet no deja de acumular proyectos en Antena 3. El presentador está en La Voz Kids, ¿Quién quiere ser millonario? y Tu cara me suena, pero ahora también se pondrá al frente de otro nuevo concurso, Juego de pelotas.

Tal y como ha informado Bluper, Atresmedia ha elegido al barcelonés para conducir este formato, producido por Warner Bros (¿Quién quiere ser millonario?, First Dates), y las grabaciones se iniciarán a finales de esta misma semana. Aun así, se desconoce cuál será su fecha de estreno.

El programa es originario de Países Bajos y está ideado por Talpa Studios, creadores de espacios como GH, La Voz o The Floor. También llegó a Estados Unidos bajo el nombre The Quiz With Balls.

Juego de pelotas lleva a un nuevo nivel la famosa escena de Indiana Jones, pues enfrenta a los concursantes a bolas gigantes que caen tras ellos. Grupos de cinco participantes anónimos compiten por un premio monetario, y lo hacen respondiendo a distintas preguntas.

El programa les dará distintas opciones de respuesta, cada una con una gran pelota, y los jugadores se colocarán en la que crean que es correcta. En el caso de serlo, el balón se parará antes de golpear al concursante, pero si es errónea, la pelota los empujará hacia una piscina.