Juan del Val revela la inaudita cláusula de su nuevo contrato como escritor: "Dentro de poco todos la vamos a tener"

Este domingo, La Roca, programa que presenta Nuria Roca en laSexta, recomendó uno de los libros del que más se está hablando en los últimos días.

Nacho García fue quien recomendó el libro, que no es otro que las memorias de Britney Spears. "La biografía de Barbra Streisand tenía mil páginas; esta son 276. Letra grande, bien el interlineado y mucho turrón", indicó el colaborador, de forma irónica.

"El de Britney Spears me apetece a mí leérmelo", respondió la presentadora valenciana. Poro después, era Juan del Val quien reaccionaba. "Estaba viendo lo de la Inteligencia Artificial, lo de las máquinas... Y, fíjate, os cuento una curiosidad: yo he firmado ahora el contrato de la siguiente novela con el grupo Planeta y es la primera vez que aparece una cláusula ya que he tenido que firmar sobre la Inteligencia Artificial", avanzó el escritor.

Preguntado por cuál es esa cláusula, este reveló: "Me comprometo a que está prohibido utilizar la Inteligencia Artificial para parte o el todo del próximo texto". Una noticia a la que su mujer reaccionó con una tajante opinión: "Dentro de poco, todos vamos a tener este tipo de cláusula en nuestros contratos".