Juan del Val revela en 'El Hormiguero' el motivo por el que ha dejado de seguir en redes a Nuria Roca: "Y con razón"

Las redes sociales son un mundo aparte, un universo virtual paralelo que, en ocasiones, se entremezcla con la realidad y afecta más de lo que querríamos. No en vano, lo que pasa en Instagram puede revelar cómo se encuentra la relación de las personas. Aun así, no siempre es todo tan catastrófico como parece y, por ello, que Juan del Val haya dejado de seguir a Nuria Roca no ha sido porque hayan roto su matrimonio.

Así lo contaron este jueves en El Hormiguero cuando Pablo Motos le preguntó al guionista por qué había dado unfollow a su mujer, algo que él defendió que lo hizo "y con razón".

"La he dejado de seguir con todo el motivo del mundo", aseguró y, entonces, explicó que todo fue por una imagen que publicó. "Nos hicieron una foto hace bastantes años que es nuestra foto preferida. Bueno, en realidad es mi foto preferida".

"Yo llevo intentando subir esa foto como tres años a mi Instagram. Y ella siempre me decía: 'No, no se puede, no están los derechos'", contó en el programa de Antena 3. "Hace unos meses le digo 'la quiero subir para los 25 años' y me dice que es imposible. Y el otro día la veo que está con el móvil con la foto. No puede ser que la esté subiendo... Y dice 'sí, no pasa nada'. Y la sube para celebrar los 25 años".

Tras su explicación, Pablo Motos le pidió que a Nuria Roca que diera su versión, pero ella dejó claro que su marido "tiene razón". "Te voy a dejar de seguir yo también", le dijo a Juan del Val.

Aun así, la presentadora no entendía su enfado y que, por ello, dejara de "seguir a la única persona que seguía en redes": "¿Qué tiene, seis años? Que la suba él también", le dijo. "Ni me enteré y me da exactamente igual".

"Solo seguía a una persona y ahora ya no sigo a nadie", comentó el escritor. Lo cierto es que el colaborador de El Hormiguero tiene 346.000 seguidores en Instagram, pero sigue a cero usuarios.