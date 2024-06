Juan del Val, en 'El Hormiguero': "Pedro Sánchez y Donald Trump se parecen muchísimo"

El Hormiguero recibió este jueves la visita de María Hervás, que presentó nuevo proyecto teatral, Second Woman. Se trata de una única función en la que la actriz estará durante 24 horas seguidas sobre el escenario.

Tras la entrevista, Pablo Motos dio paso a la tertulia de actualidad con Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val para charlar sobre, entre otros asuntos, de política.

El debate lo centró la noticia sobre la llamada a declarar a Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno ha mandado otra carta a la ciudadanía "en la que califica todo de un zafio montaje de bulos y en la que pide que le voten el próximo domingo", comentó Motos.

Que destacó que en un mitin del PSOE en Andalucía, los asistentes corearon el nombre de Gómez: "La conclusión que yo saqué es que los partidos deberían estar al servicio de los ciudadanos", comentó Pardo.

"Y a mí me pareció muy sorprendente que el Partido Socialista demostrase este énfasis para estar al servicio de la mujer del secretario general", añadió.

La periodista señaló que "ética y estéticamente la situación se merece una explicación política de Pedro Sánchez o de ella, si quisiera hablar porque, de momento, a ella no la hemos escuchado. Mucho decir que todo es fango, pero al mismo tiempo no desmentir nada es no aclarar nada".

Cristina Pardo, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

Del Val quiso intervenir en la tertulia comentando: "A mí me parece un sketch. Os prometo que cuando he escuchado 'Begoña, Begoña', y el 'no pasarán', pensaba que era una cosa de risa".

"Pero no, es que era verdad. Qué tienen... ¿Seis años? Se está utilizando a Begoña Gómez en campaña electoral por parte del PSOE", aseguró el escritor.

Tras aportar sus opiniones el resto de tertulianos, Del Val sorprendió a todos diciendo: "Pedro Sánchez se parece muchísimo a Donald Trump en un montón de cosas".

"Por ejemplo, cada vez que a él se le ataca, la relación que mantiene de los con los medios de comunicación es acusarles, inculpar a la justicia", explicó.

Eso sí, apuntó que "Pedro Sánchez es más guapo que Trump, eso sí que lo quiero aclarar, pero desde luego tiene las mismas maneras en esto cuando a él se le denuncia algún caso. Inmediatamente, arremete contra los jueces y contra los medios de comunicación".