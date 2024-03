Juan del Val habla de los problemas de trabajar con tu pareja: "A veces la gente no asume que la relación es de iguales"

La presentadora Nuria Roca y el escritor Juan del Val llevan 24 años casados y actualmente, debido a su trabajo, comparten mucho tiempo juntos. En La Roca han hablado con una psicóloga sobre los problemas que puede generar el hecho de trabajar con tu pareja y han dado su propia opinión.

"Yo creo que no existe ninguna pareja que pueda funcionar si no existen momentos en los que haya una separación", ha expresado Juan del Val en el programa. Nuria Roca ha defendido la opinión de su marido y ha afirmado que, en caso contrario, "es un aburrimiento".

"Cuando las cosas no funcionan es por las dificultades de que la relación sea de iguales realmente. Hay veces que la gente no asume que la relación es de iguales, porque a lo mejor él o ella es la jefa y empiezan los celos", ha comentado también el escritor.

La presentadora del programa de La Sexta ha preguntado a la psicóloga Ángeles López, que se encontraba acompañándolos en el plató, si ahí es "donde radicaría la dificultad de una relación en la que existe una jerarquía". La experta ha respondido afirmativamente.

"No solamente que haya una relación jerárquica dentro del entorno laboral o una relación de subordinación, sino que ya previamente, dentro de la pareja, no haya esa descompensación que muchas veces ocurre, que uno sitúa al otro por encima aunque no trabajen juntos", ha explicado la psicóloga. Ha añadido que "eso llevado al ámbito laboral lo que hace es agudizar esas diferencias y generar muchísimos conflictos".

"Para que funcione se tiene que establecer una relación de igual a igual, aunque tu puesto esté por encima y el otro esté por debajo", ha añadido Nuria Roca, que ha expresado que le parece "una clave muy interesante que si no nos la dicen no caemos en ella".