Juan Soto Ivars, tajante sobre un caso de okupación: "Antes de dar dinero a este 'jeta', que se lo lleve una empresa de desokupas"

Esteban, un joven granadino, tenía todo preparado para independizarse cuando, de pronto, se ha encontrado con que la vivienda en la que pretendía vivir está okupada.

A sus treinta años, Esteban había conseguido reunir los ahorros suficientes como para volar del nido de sus padres y comenzar una vida por su cuenta. Sin embargo, esta residencia necesitaba una reforma que comenzó a llevar a cabo el pasado mes de marzo. Sin embargo, cuando el joven había completado casi por completo la reforma, se enteró de que esta había sido okupada.

Este lunes, Esteban ha contactado en directo con Espejo Público, donde ha explicado la impotencia que siente al ver cómo estaría "trabajando para otro". Además, el joven ha apuntado que había intentado llegar a un acuerdo con el okupa: "Desde el primer momento, no he dejado de luchar". Así, pese a haber llegado a un acuerdo económico en varias ocasiones, finalmente, el okupa ponía alguna excusa para no abandonar la vivienda.

Desde el plató de Antena 3, Juan Soto Ivars ha sido muy contundente: "Los equipos de desokupación aparecen ante un país surrealista donde a una persona le puede pasar lo que le está pasando a Esteban. No deberían existir porque no debería existir este problema".

"Esteban, antes de darle un duro a este 'jeta', para eso, dáselo a una empresa de estas, que a mí tampoco me gustan, pero antes que se lo lleve un 'desokupa' a que se lo lleve este tío", ha sentenciado el periodista. Por su parte, Samanta Villar ha señalado que, de tomar estas medidas, Esteban se podría "meter en problemas": "Solo faltaría que acaben deteniendo al propietario por hacer cosas al margen de la ley".