Juan Canal, supuesto hermano de Eduardo Noriega, habla con 'TardeAR': "Quiero justicia por mi madre y recibir lo que me pertenece"

Juan Canal, de 88 años, ha hablado en exclusiva con TardeAR para revelar detalles sobre su vida y su supuesto vínculo familiar con el conocido actor Eduardo Noriega. El hombre afirma ser hermano del intérprete y ha recurrido a la justicia para reclamar su derecho a la herencia de su presunto padre, Pío Noriega, un empresario que amasó una gran fortuna en Cuba.

Según cuenta, su madre, Inés, trabajaba en la casa de un hombre adinerado y tuvo un romance con uno de los hijos de este, Pío Noriega, fruto del cual nació Juan.

Sin embargo, pocos días después de su nacimiento, Juan fue internado en un orfanato y no conoció a su madre hasta los seis años. Al alcanzar la mayoría de edad, descubrió la identidad de su padre y logró hablar con él, pero en lugar de recibir ayuda, fue enviado a La Habana.

Según su relato, hace cuatro años se llevó a cabo una prueba de paternidad con otros miembros de la familia Noriega que arrojó un 99% de coincidencia genética; aun así, esto no ha sido suficiente para obtener el reconocimiento legal.

"El resultado de las pruebas ha sido que somos hermanos y que él es hijo del mismo señor que yo, pero el juzgado alega que había habido un juicio, que no existió la prueba de ADN y se juzgó y se cerró el juicio. Ahora no afecta en otro juicio porque existe caso juzgado. Pero ahora hay una prueba auténtica", ha explicado.

"Yo no quiero nada que no sea mío, que no sea de mi padre, pero tiene que haber justicia", ha añadido Canal. Finalmente, ha concluido: "No quiero ofender ni dudar de nadie, solo quiero justicia por mi madre y recibir lo que me pertenece. Pido que no se olviden de Inés, mi madre. Si me voy de este mundo, espero que se siga hablando de esto".