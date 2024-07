Esta semana, Hassan Azteca, un joven de 21 años, captó la atención de los medios tras publicar un vídeo en TikTok que superó los 3 millones de reproducciones. En su controvertida grabación, el creador argumentó que no debería estar obligado a trabajar ya que, según él, sus padres le "obligaron" a nacer.

Este viernes, Hassan concedió una entrevista a Todo es mentira, en la que aclaró sus intenciones detrás de sus palabras. "Yo quería generar polémica, que es de lo que se trata. Me gusta que la gente se pelee en mis comentarios, que, al final, eso es lo que hace que un vídeo se haga viral (...) No pensaba que fuese a trascender a tantos países", confesó.

Azteca, quien en realidad se dedica al humor, defendió su postura al afirmar que crear contenido para Internet también constituye un oficio. "Las redes sociales es un trabajo y quienes me critican es gente frustrada que se tiene que levantar a las 6 de la mañana para trabajar", señaló.

El cómico también se refirió a las críticas recibidas y la reacción de los usuarios, indicando que su declaración refleja una creencia común, aunque no expresada públicamente. "Lo que dije lo piensan muchas personas y tiene que haber alguien que lo diga", sostuvo. "Mi vídeo tiene 20.000 comentarios y ninguno es positivo", aseguró.

Describiendo su rutina diaria, Hassan explicó: "Yo me levanto a las 16:00 horas, depende del día y del cansancio, hago un vídeo, lo subo y, después, me voy a dormir". Respecto a la repercusión de su vídeo, añadió: "He engañado al mundo entero, porque me insultan hasta en Rusia".