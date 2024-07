El joven que alquiló una "pocilga" turística en Madrid, indignado con Booking: "No se hacen responsables y no me devuelven el dinero"

Disfrutar de las vacaciones se convierte, después de un duro año de trabajo, en uno de los momentos más esperados por los turistas que, con ilusión, reservan sus alojamientos con antelación para conseguir beneficios y descuentos económicos.

Sin embargo, el uso de páginas web externas supone que, en ocasiones, al llegar a los alojamientos nos encontremos con sorpresas. Esto es lo que les ocurrió a Mario y Cristina, dos jóvenes que reservaron un piso en Madrid para pasar unos días en la capital.

Al llegar al piso, la pareja se percató de la suciedad y los otros 'inquilinos' con los que tendrían que convivir durante sus vacaciones: las cucarachas campaban a sus anchas por el alojamiento. Además, las sábanas de la cama no se habían cambiado, la nevera contenía comida podrida...

Este martes, Vamos a ver ha podido hablar en directo con Mario Urban, uno de los jóvenes afectados por este piso turístico que, cuando pidió responsabilidades, no esperaba lo que sucedió: "No teníamos el número del propietario, queríamos irnos. Llamamos a Booking, pero no se hicieron cargo. Pedimos que hicieran un reembolso para irnos a otro lugar, pero no lo hicieron".

"Al día siguiente nos dijeron que el propietario no aceptaba el reembolso. El propietario tenía el poder pese a que teníamos todas las imágenes y era un asco. Tuve que llamar y decirle al propietario que me devolviera el dinero. Después de la llamada, dijo que nos lo daría, pero solo nos ha devuelto la mitad", ha agregado el joven.

Finalmente, Mario ha destacado que pagó más de 100 euros por cada noche que pasó en el piso ubicado en Madrid, aunque, en su caso, el precio bajó por ser usuario habitual de la aplicación de reserva: "El apartamento era nuevo, no tenía reseñas ni nada. Vi un apartamento nuevo y lo que nos encontramos fue eso... Esperamos un mínimo por todos los apartamentos que están en Booking y, si no se cumplen esos mínimos, al menos, que la aplicación se haga responsable de lo que ha sucedido".