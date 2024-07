La joven agredida por una médica ebria en los bous al carrer de Forcall: "Vino donde estábamos para intentar robar una cerveza"

La celebración de los bous al carrer es una de las más esperadas por los habitantes de algunas localidades de la costa valenciana. Sin embargo, este año, el municipio de Forcall, en Castellón, se ha visto obligado a suspender el evento.

Puesto que se trata de una fiesta con cierto nivel de peligrosidad, el Ayuntamiento de la localidad optó por contratar un servicio médico externo encabezado por una mujer que se ha convertido en el objetivo de todas las críticas.

Tal como ha explicado este martes Vamos a ver, la responsable del servicio sanitario acudió a su puesto de trabajo ebria y, además, agredió a una de las trabajadoras de la organización. Este martes, el matinal ha podido hablar en directo con Judit Díez, la joven agredida por la médica.

"Ella vino como médico y parte de la ambulancia, conoció al resto de compañeros allí en el pueblo porque era el primer servicio que hacía con ellos", ha comenzado explicando Judit que, además, ha recalcado: "Hasta la hora de la cena algunos ni siquiera sabíamos que ella era la médica porque iba vestida de calle, sin uniformar".

"Cuando se acabaron los festejos de la tarde, a ella se la vio bebiendo. Cuando se terminó la cena descubrimos que estaba como estaba... Además, vino al servicio donde nosotros estábamos para intentar robar una cerveza. Vimos que era la médica, porque llevaba una acreditación, y se dio la voz de alarma para que no empezara ningún festejo", ha agregado la joven que, además, ha señalado que "esta mujer, que era joven, iba muy muy borracha".

Tras comunicar a la médica que los festejos se suspendían, esta aseguró que estaba "perfectamente para atender a quien fuera": "El problema fue cuando llegamos a la ambulancia, donde empezó a insultarnos a todos, se dio media vuelta y fue hacia el recinto taurino. Yo le dije que no podía pasar al recinto y, al pararla, me agarró del brazo, me arañó e intentó darme. Yo la cogí, le di la vuelta y la acompañamos a la ambulancia con un compañero suyo para que durmiera allí".