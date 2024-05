Josie se reencuentra con un viejo amigo y aspirante de 'MasterChef': "Si no ibas a sus fiestas no eras nadie"

La tensa prueba de eliminación fue un poco más amena gracias a la presencia de uno de los invitados. Josie volvió a las cocinas de MasterChef, donde recordó que estuvo nominado nada menos que nueve veces. Jordi Roca fue el chef invitado.

Samantha Vallejo-Nágera le recomendó al diseñador de moda que mirase hacia la galería, donde su mirada se encontró con la de Gonzalo. El aspirante estaba arriba, dado que no había sido nominado para la prueba. "¡¿Qué haces aquí!?", gritó exaltado Josie.

"Lo mismo que tú, pero sin ser Celebrity", le respondió este. Josie obligó a su viejo amigo a bajar para saludarle y ambos se dieron un bonito abrazo. "Esta persona me ha visto en muchas fases de mi vida", aseguró el diseñador. "De la noche, de la moda, en los 2000", añadió.

Gonzalo se mostró tímido con la situación, aunque no dudó en devolverle los abrazos que le daba su amigo. "Me encantaría que fuera el ganador", confesó Josie.

"Me encantaría recuperar las fotos de las fiestas en su casa", comentó el invitado. "Si no ibas a sus fiestas no eras nadie", afirmó Josie, como si de una película se tratase.