Josep Ferré debuta en 'Ni que fuéramos' imitando una conversación entre Jordi González y Terelu Campos

Este lunes, Ni que fuéramos ha dado la bienvenida a una nueva y divertida incorporación: Josep Ferré. El conocido imitador de Sálvame ha debutado en el nuevo espacio televisivo, demostrando que el humor es su arma principal.

Ferré, reconocido por su habilidad para meterse en la piel de diversas celebridades, ha sorprendido a la audiencia al interpretar a dos pesos pesados de la pequeña pantalla: Terelu Campos y Jordi González.

En un sketch que ha desatado carcajadas tanto en el plató como en las redes sociales, Ferré ha recreado una conversación entre ambos, presentando a una Terelu con una característica voz ronca, grave y rasgada, que no ha dejado indiferente a nadie.

El diálogo giraba en torno a una supuesta estafa que involucraría a la hija de María Teresa Campos, en el que decía: "No es verdad, yo no he prestado dinero, es que las cosas no son así. Yo no he dicho que nadie me deba dinero, he dicho que no lo he prestado Me molesta hablar muchísimo de esto".

La actuación de Ferré no solo ha hecho reír a Kiko Matamoros, sino que también ha provocado que los usuarios de redes sociales llenen Internet de memes y comentarios. "Estoy por los suelos!", exclamaba, @TodoSalseos, un famoso espectador en Twitter. Por su parte, @telemgzn agregaba: "Es que en esta etapa están siendo todavía más brillantes que antes".