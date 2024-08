José denuncia que vive en una furgoneta mientras su 'inquiokupa' se niega a salir de su casa, en Valencia

José es propietario de una vivienda en Valencia, pero se ve obligado a vivir en una furgoneta, pues su casa está 'inquiokupada' y la mujer ocupante se niega a abandonar el inmueble. Este lunes, un equipo de Espejo Público se ha trasladado a la ciudad del Turia para conocer de primera mano la situación del denunciante.

Tal como ha explicado José, una jueza ha dictaminado el desalojo de la mujer, pero el propietario no puede recuperar su vivienda hasta que un magistrado de otra instancia superior lo determine. La mujer debería haber entregado el piso el pasado 29 de julio, pero no lo hizo: "Está ahí, tan a gusto, en mi casa".

Además, José ha mostrado su indignación en lo que respecta a la Justicia en nuestro país: "Los juzgados están cerrados en agosto y yo me chupo agosto a 45 grados aquí dentro".

Desde donde tiene aparcada la furgoneta en la que reside, José puede ver cómo la inquiokupa continúa instalada en su vivienda, sin intención alguna de abandonarla. Asimismo, el hombre ha señalado que la inquiokupa se declaró vulnerable, un paso que él también ha dado, pues trabaja de cara al público y no acude a su puesto en las mejores condiciones.

"Lo he ganado todo legalmente, no me he saltado las reglas, he seguido el camino que se tiene que seguir y estoy en la calle con 51 años y habiendo hecho las cosas bien. Es una impotencia que un país permita esto, que los sinvergüenzas estén auspiciados por las leyes, que nadie haga nada, que los políticos miren a otro lado a sabiendas de que hay un problema que está dejando en la estacada a miles de personas y miran a otro lado", ha recalcado José.

Además, el matinal de Antena 3 ha apuntado que si José ignora la orden judicial y entra en su casa podría tener complicaciones legales. Ahora, ante el incumplimiento voluntario de la entrega de llaves por parte de la inquiokupa, dos funcionarios deberán personarse en la vivienda para hacer valer la decisión del juez.

"A mí me han parado mi vida, todas mis aficiones. Me gusta la música, tengo discos... Está todo tirado en un trastero abandonado, las fotos de mi familia... me han parado la vida. Me va a tocar ponerme en manos de un psicólogo porque la velocidad a la que vivo yo y el estrés que tengo desde enero me va a pasar factura", ha sentenciado José.