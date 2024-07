José no encuentra pareja en 'First Dates' y lo 'celebra' bailando con Laura Boado

"Soy gitano, pero de los de respeto, de lo que se hacen respetar", afirmó José en su presentación en First Dates este martes antes de saludar a Carlos Sobera.

El granadino le contó que había trabajado como cantante, pero que luego se dedicó a la venta ambulante en mercadillos: "Es un trabajo muy duro", apuntó.

"Ahora estoy jubilado y me entretengo con la música porque he conocido a los más grandes del cante, desde José Mercé a Camarón. En el amor me ha ido bien, pero llevo 15 años solo", comentó.

José y Carlos Sobera, en 'First Dates'. MEDIASET

Y añadió que "aunque he conocido a gente, estoy buscando a una mujer hecha y derecha que me marqué mi vida porque me gusta mucho la fiesta, me lío a beber y me puedo tirar dos días sin comer, solo de fiesta", confesó.

Su cita fue Loles, que se definió como una persona alegre: "Como no tengo abuela, yo soy la mejor", afirmó entre risas momentos antes de conocer a su pareja de la noche.

Al granadino le encantó la elección que había hecho el programa de Cuatro, "es divina, es guapa y tiene solera, como los buenos vinos", admitió.

José y Loles, en 'First Dates'. MEDIASET

Pero durante la cena, ninguno de los dos encontró puntos en común con el otro como para tener futuro como pareja, dejando muy claro cuál sería el desenlace de la velada.

Al terminar de cenar, Loles salió corriendo del restaurante mientras José se despedía de Marisa y Cristina, las gemelas Zapata, y Laura Boado exclamó: "¡Se te va!".

Entonces, el granadino no dudó en ponerse a bailar con las camareras para 'celebrar' que su cita le había dejado allí sin mirar atrás: "Yo me largo, y ahí se queda", afirmó la comensal.

Al final, José sí que quiso tener una segunda cita con Loles porque "me ha gustado mucho y me ha llegado al fondo de mi corazón". Ella, en cambio, prefirió no volver a verle: "No eres lo que busco".