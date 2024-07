José Manuel Parada se estrena como colaborador en 'Y ahora Sonsoles' tras su operación de urgencia: "Estoy encantado"

José Manuel Parada ha vuelto a la televisión tras superar una intervención quirúrgica de urgencia. El presentador, tras enfrentar una complicada infección en la vesícula, ha reaparecido este lunes en Y ahora Sonsoles, donde se ha estrenado como nuevo colaborador. Así, Sonsoles Ónega lo ha recibido con una cálida bienvenida: "Estamos muy felices de tenerte aquí".

En un relato sincero, el tertuliano ha compartido su experiencia durante el difícil periodo de convalecencia. Ha revelado con pena que su madre, debido a su avanzada edad, no estuvo al tanto de los detalles de su salud.

Además, ha expresado el temor que lo embargó: "No sabía si me iba a despertar. Te planteas muchas cosas y te das cuenta de que, como decía la canción de Serrat, hay que vivir y ser felices".

El comentarista también ha hablado de aspectos más personales, lamentando las renuncias que su carrera le ha exigido: "Por el trabajo he abandonado otras cosas en la vida y hay que procurar no hacerlo. Me pesa porque me hubiera gustado ser padre y no lo fui. Tuve oportunidades muy bonitas y las desperdicié".

No obstante, ha encontrado consuelo en la cercanía y cariño de sus amigos y sus familias. "Como tengo tantos amigos con hijos, pues soy el tío de casi todos", ha explicado con una sonrisa.